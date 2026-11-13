¿Sin aire acondicionado? Iván Torres reveló trucos caseros para combatir el calor nocturno y dormir bien Desde ventilar en el horario correcto hasta orientar el flujo de aire hacia la ventana, descubre los hábitos caseros más efectivos para descansar en noches sofocantes. 13 Nov, 2026. 15:47 hrs Por Diego Muñoz Getty Images/TVN VIDEOS RELACIONADOS «Cumplí el sueño del pibe con dos peucas»: Auditor contó cómo un cumpleaños le hizo pasar el mejor momento de su vida «De noche se veía bonito pero de día lo apodaron Caretula»: Quiso espantar a galán de colectivos pidiéndole lujos, pero cometió un error Llevaban 12 años juntos y estaban comprometidos: descubrió la brutal traición de su pareja de la peor manera El tiempo en Santiago: por qué se acaba el calor el sábado y qué podría pasar con el sistema frontal del lunes "Cumplí el sueño del pibe con dos peucas": Auditor contó cómo un cumpleaños le hizo pasar el mejor momento de su vida ¿Cuánto mide el pene promedio? Estudio científico con más de 36 mil hombres entregó la respuesta Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado