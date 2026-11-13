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¿Sin aire acondicionado? Iván Torres reveló trucos caseros para combatir el calor nocturno y dormir bien

Desde ventilar en el horario correcto hasta orientar el flujo de aire hacia la ventana, descubre los hábitos caseros más efectivos para descansar en noches sofocantes.

13 Nov, 2026. 15:47 hrs
Getty Images/TVN

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