Leo Rey sigue dando que hablar en la televisión chilena. Esta vez, el cantante se convirtió en protagonista de un particular comentario en el programa Encantadas, de Zona Latina, donde Claudia Schmitd reconoció sentirse atraída por uno de sus mayores encantos.

Todo comenzó durante las Fiestas Patrias de este año. En medio de su presentación en «La Gran Fonda de Chile», el exvocalista de La Noche protagonizó un inesperado momento sobre el escenario.

Sin previo aviso, el artista lanzó una directa frase contra su antiguo compañero de agrupación, Alexítico: «¡Chúpalo Alexítico!».

Desde entonces, el cantante convirtió esas palabras en una especie de sello personal. De hecho, las ha repetido en distintas apariciones y presentaciones, convirtiéndose en tema de conversación en varios espacios televisivos.

Claudia Schmitd sorprendió al revelar su inesperada atracción por Leo Rey

Ahora, su particular personalidad volvió a llamar la atención en el programa de Zona Latina. Durante una conversación, Claudia Schmitd sorprendió al entregar una sincera opinión sobre el intérprete.

«Yo no considero que Leo Rey sea un hombre agraciado, para ser bien franca», comentó inicialmente la panelista uruguaya.

Sin embargo, rápidamente aclaró que existe algo del cantante que logra cautivarla. En particular, destacó sus movimientos y la manera en que se desenvuelve sobre el escenario.

«Pero tiene ese encanto, que cuando yo lo veo bailar ese pasito y todo, a mí me pasan cosas», reconoció.

La comunicadora incluso profundizó en su confesión y aseguró que el efecto se produce cada vez que observa al artista bailar.

«Me pasan cosas, se los prometo, cuando empieza a moverse así ‘tan, tan tan’», agregó.

Pero eso no fue todo. Para cerrar su comentario, Claudia Schmitd lanzó una frase que desató risas por su sinceridad y particular intensidad.

«Ay, digo: ‘Por favor Leo, ven y poséeme’», sentenció la panelista, dejando en evidencia el particular encanto que encuentra en el cantante.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google