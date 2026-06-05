«Por eso al final les va tan mal…»: Rostro de Zona Latina se lanzó con todo contra Canal 13 y acusó plagio

Uno de los rostros de Zona Latina, y en específico, de Zona de Estrellas, Hugo Valencia, lanzó un potente desahogo en sus redes sociales. El periodista, aseguró que Hay Que Decirlo, de Canal 13, les habría copiado. Incluso, insinuó que no sería la primera vez.

Todo esto a raíz de la cobertura a la polémica entre Arturo Vidal, Camilo Huerta y Marité Matus. En Canal 13, abordaron la supuesta demanda que prepara el jugador de Colo Colo contra el chico reality.

Rostro de Zona Latina se lanzó con todo contra Canal 13 y acusó plagio

En sus historias de Instagram, Hugo Valencia realizó su descargo, respecto a la noticia de la demanda de Arturo Vidal a Camilo Huerta. Así, comentó: «Mientras terminaba mi entrenamiento, me pongo a leer la prensa y me encuentro con esta noticia…»

«Yo dije, esto ya lo había escuchado antes. Claro, el 29 de mayo fue una exclusiva de Zonas Estrellas. ¡Exclusiva!«, exclamó el periodista.

Ahora, directamente realizó otra historia, pero esta vez, etiquetó a todos los miembros del panel de Hay Que Decirlo, de Canal 13. En ese registro, lanzó sin anestecia: «Lo contó Adriana Barrientos. Y lo confirmó con el equipo de Arturo Vidal, Camila Campos, opinóloga y periodista de Zonas Estrellas. Y fue burdamente replicado y copiado en el programa ¡Hay que Decirlo!, otra vez, de Canal 13«.

Más adelante, aseguró que tomó contacto directo con Cecilia Gutiérrez, panelista del espacio, para pedirle una explicación. Sobre eso, Hugo Valencia comentó: «Ella me dio su explicación. Lo voy a comentar hoy día en el programa porque de verdad estamos aburridos. O sea, loco, hagan la pega. Por eso al final les van tan mal como les va«.

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