Los Vásquez se preparan para cerrar el 2026 con un espectáculo especial en Santiago. El dúo regresará al Santander Arena el próximo 12 de diciembre para presentar «El Último Movistar Arena», una noche dedicada a su trayectoria y al Pop Cebolla.

Ítalo y Enzo Vásquez llegarán a este encuentro después de realizar más de 60 conciertos en distintas ciudades del país. El recinto también tiene un significado importante para los hermanos, quienes han protagonizado allí varios hitos desde 2015.

Entre ellos destacan «5 años de Pop Cebolla», en 2018, «Pop Cebolla a la vena» en 2023 y la celebración de sus 14 años en 2024. En 2025, además, realizaron dos presentaciones con «La Fiesta».

El repertorio incluirá canciones que se han convertido en clásicos para sus seguidores, como «Tú me haces falta», «Miénteme una vez», «Qué tienes tú», «Enamorado» y «Juana María».

Con una carrera que comenzó en el sur de Chile, Los Vásquez construyeron una identidad musical propia a través de letras sobre el amor y el desamor. Así nació el Pop Cebolla, concepto que hoy forma parte de su sello artístico.

Fecha y entradas para Los Vásquez en Santander Arena 2026

«El Último Movistar Arena» se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 21:00 horas, en el Santander Arena.

El espectáculo promete reunir distintas etapas de la historia del dúo en una noche especial junto a sus fanáticos. Las últimas entradas están disponibles a través de PuntoTicket.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google