Un nuevo registro viral volvió a poner en el centro de la polémica a un recordado integrante de la serie juvenil BKN. Se trata de Luis Baeza Cáceres, actor que dio vida al personaje de «Albertito».

Esta vez, su nombre comenzó a circular en redes sociales tras la difusión de un video grabado en el Metro de Milán, Italia. Las imágenes muestran un enfrentamiento entre un fotógrafo y dos sujetos señalados como presuntos carteristas.

El registro fue publicado por Bilal Ragab, quien decidió intervenir al percatarse de la situación. Para advertir a los pasajeros sobre el posible actuar de los individuos, comenzó a tocar un silbato y a gritar «pickpocket», palabra en inglés utilizada para alertar sobre la presencia de ladrones de carteras.

La advertencia provocó la reacción de uno de los sujetos. Al notar que el fotógrafo estaba grabando, lo increpó y lanzó una serie de insultos.

«No me grabí, sapo y la…», expresó durante el tenso intercambio que quedó registrado en el video.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En medio de los comentarios, varios usuarios aseguraron reconocer a uno de los involucrados como Luis Baeza. Posteriormente, el caso también fue replicado por 24 Horas.

Los antecedentes de Luis Baeza, exintegrante de BKN

Esta no sería la primera vez que el nombre del exactor aparece relacionado con episodios de presuntos robos en el transporte público.

En 2023, usuarios de redes sociales ya habían señalado su supuesta participación en un registro grabado en el Metro de España. En esa oportunidad, las imágenes lo mostrarían involucrado en un aparente «carterazo» contra una mujer.

Sin embargo, los antecedentes también se remontan a Chile. En 2018, Luis Baeza fue detenido por un robo cometido en el Metro.

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