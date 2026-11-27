Famosa humorista sufre caída en plena rutina en vivo y esta fue la reacción del público: ya es viral en redes La comediante vivió un inesperado accidente sobre el escenario que sorprendió a los asistentes y provocó una particular reacción. 27 Nov, 2026. 15:27 hrs Por Diego Muñoz RadioActiva VIDEOS RELACIONADOS Tras polémica formalización: vocalista de Los Viking’s 5 comparte sentido mensaje y banda toma drástica medida Su esposa y su trabajador tenían un secreto: el mensaje que encontró por accidente y que lo mandó directo al divorcio Scarleth Cárdenas actualiza su estado de salud y revela complejo diagnóstico: «Metástasis en los huesos» el romance prohibido que terminó desatando un escándalo familiar: «La señora de mi tío se metió en la noche a mi cama» Con actores en vivo y escenarios de películas famosas: así es el nuevo restaurante temático que abrió en Santiago El artista colombiano Yilberking da un giro a su carrera y revela sus próximos proyectos Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado