Naya Fácil volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar una millonaria compra que realizó antes de salir de Chile. La influencer decidió renovar su teléfono y desembolsó más de $3 millones por un nuevo dispositivo.

La creadora de contenido compartió la noticia a través de sus historias de Instagram. Allí confesó que adquirió un tercer celular y adelantó que uno de sus equipos podría tener un nuevo dueño.

“Cometí la locura de comprarme otro iPhone, tengo 3 y le voy a regalar uno a mis facilines”, contó.

La decisión estuvo relacionada con los problemas que enfrentaba con el almacenamiento de su antiguo dispositivo. Naya ya tenía un iPhone 18 Pro Max de 256 GB, en color borgoña, pero comenzó a quedarse sin espacio para guardar contenido.

Una situación que, según explicó, le provocó más de un momento incómodo. “Se notó, hoy día pasé pura vergüenza”, comentó sobre el inconveniente.

Por eso, la influencer optó por comprar otro iPhone 18 Pro Max. Esta vez eligió la versión de color glaciar y con una capacidad de almacenamiento de 2 terabytes.

El precio del equipo tampoco pasó inadvertido. Según el valor publicado en el sitio web oficial, el teléfono cuesta $3.259.990.

Naya Fácil tampoco ocultó los motivos detrás de este importante gasto. De hecho, compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores: “Me cansé de limitarme con cosas”.

Naya Fácil mostró sus tres celulares antes de viajar

Poco después de anunciar su adquisición, la influencer mostró los tres teléfonos que tiene actualmente. Además, reconoció que realizó el cambio justo antes de abandonar el país.

“A mí no más se me ocurre cambiar el celular a horas de irme de Chile, pero lo logré; ahí está el nuevo celular, acá está el otro. El antiguo que yo creo que también me lo llevo al viaje”, relató.

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