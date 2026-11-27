Una inesperada noticia sobre su vida amorosa compartió Rodrigo Muñoz durante su participación en Vértigo. El reconocido actor chileno confirmó que contraerá matrimonio con Cecilia Warner, su actual pareja, quien es 14 años menor que él.

Todo ocurrió cuando la mujer apareció entre el público del estelar de Canal 13. Desde allí, aprovechó la instancia para dedicarle algunas palabras al intérprete y destacar las cualidades que la conquistaron.

«Es encantador, tiene muchas anécdotas, es buen papá, es buen marido», expresó Cecilia frente a los presentes.

Sus declaraciones llamaron la atención de Martín Cárcamo, quien no tardó en preguntarles: «¡Cómo!, ¿ustedes están casado?».

La respuesta de Warner terminó destapando una noticia que todavía parecía mantenerse en reserva. «Eh, nos vamos a casar», anunció ante la sorpresa de todos.

Rodrigo Muñoz reaccionó inmediatamente y, entre risas, le hizo un divertido reproche: «¡Guagüi, era secreto!».

Rodrigo Muñoz reveló cuándo será su matrimonio

Después de la inesperada confesión, el actor entregó algunos detalles sobre la decisión que tomó junto a su pareja.

Según explicó, la idea de llegar nuevamente al altar surgió hace poco. Sin embargo, reconoció que desde el comienzo de su relación tenía ganas de casarse con ella.

«Lo decidimos hace poco, yo me quería casar al año nueve meses, a mí siempre me gustó, desde que la conocí la encontré preciosa y todo, y me ha hecho vivir una nueva vida», comentó.

Durante la conversación, Muñoz también recordó el complejo periodo personal que enfrentó tras terminar su matrimonio con Claudia Pérez. Ambos estuvieron juntos durante 32 años antes de tomar caminos separados.

En ese contexto, el intérprete destacó la importancia que tuvo Cecilia durante esa etapa y cómo logró recuperar su entusiasmo por la vida.

«Cuando me separé yo quedé muy mal, y ella me rescató, me dio la alegría, me sacó a pasear por Santiago, me mostró cosas simples y me enamoré de esas cosas bonitas», relató.

Finalmente, Rodrigo Muñoz adelantó que la ceremonia ya tendría una fecha tentativa. Si todo marcha según lo planeado, él y Cecilia Warner llegarán al altar en marzo de 2027.

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