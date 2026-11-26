El reality ¿Volverías con tu ex? 2 sumará una nueva participante que promete remecer la convivencia. Se trata de Mariza Fly, expareja de Mariano Brozincevic, quien ingresará al programa para descubrir si todavía existe una posibilidad de retomar su relación.

Su llegada se concretará durante el capítulo de este jueves de Mega, tras la eliminación de Estefi Marquis. La producción preparará una particular sorpresa: las alarmas comenzarán a sonar y aparecerá un enorme regalo rojo con el nombre de Mariano.

Desde el interior de la caja saldrá Mariza, quien aprovechará la instancia para presentarse ante los participantes.

«Vivo en México, soy instructora de pole dance, también estudié psicología y soy una súper stripper y la exnovia más loquita y reciente que tiene Mariano», contará.

La mexicana también recordará los inicios de su romance, que comenzó hace cuatro años. En ese entonces, mantenían una relación a distancia, pues Mariano vivía en el Caribe y ella en Ciudad de México.

«Nosotros nos conocimos hace cuatro años y fue amor a primera vista», recordará.

Su relación formal duró un año, pero durante los tres siguientes mantuvieron un vínculo intermitente. Pese a la conexión que todavía reconoce entre ambos, Mariza admitirá que sus diferencias de carácter provocaban constantes discusiones.

«Tenemos una química abismal, sin embargo, el carácter que tiene cada uno es lo que nos hace discutir», explicará.

Mariza Fly llegará con cuentas pendientes con Mariano

Más allá del reencuentro, la nueva participante adelantará que tiene varias situaciones que necesita conversar con su expareja.

«Cuando lo conocí no tenía ninguna responsabilidad afectiva, sin embargo, a lo largo de los años he visto muchísimo cambio», comentará.

Sin embargo, también cuestionará algunas de sus actitudes dentro del reality, especialmente su cercanía con Estefi Marquis y el trato que tuvo con Yasmín.

Además, revelará un episodio que marcó una de sus últimas rupturas.

«La última vez que terminamos le encontré un mensaje a las 5 de la mañana de una chica que parece que él le había comenzado a escribir. Me quiso gaslightear y dije no voy a tolerar esto y me fui y me dejó ir», relatará.

Por eso, Mariza llegará con una interrogante que espera resolver durante su estadía.

«Estoy muy contenta de estar aquí porque la oportunidad que tengo para definir una vez por todas qué va a pasar con nosotros. ¿Volvería con mi ex? No lo sé, todo depende de la convivencia de este tiempo que esté aquí con él», indicará.

El reencuentro sorprenderá a Mariano, quien correrá a recibirla con un abrazo apenas salga de la caja.

Pero su llegada también dará pie a comentarios entre los participantes. En una conversación con Flavia, Luis revelará detalles de la conexión que el argentino habría tenido con Mariza.

«Siempre me habla muy bien de ella, que el mejor sexo fue con ella, la mejor conexión, y todo lo del tantra lo aprendió con ella», comentará.

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