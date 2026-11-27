El artista colombiano Yilberking, conocido como «Tu Guarachero Favorito», atraviesa una nueva etapa en su carrera. El músico decidió cerrar su faceta como DJ para concentrarse en sus trabajos como productor, compositor e intérprete.

Desde Medellín, el cantante ha desarrollado una propuesta que mezcla la energía de la guaracha con historias y emociones personales. Su música busca conectar con el público más allá de las pistas de baile.

Temas como «E4», «N2», «Dejarte ir» y «Sin evidencia» forman parte de su catálogo. También destacan canciones como «Aferrado», «Enero», «Crush» y «Tocó el cielo», que han marcado distintas etapas de su trayectoria.

Su crecimiento también se refleja en las plataformas digitales. El proyecto supera los 100 millones de reproducciones y reúne más de 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, «N2» acumula más de 61 mil creaciones en TikTok.

¿Por qué Yilberking deja su faceta como DJ?

La decisión responde a su interés por explorar nuevas formas de expresión. El colombiano busca darle mayor espacio a sus composiciones y transmitir directamente los sentimientos detrás de cada canción.

Este cambio no significa un alejamiento de la música ni de la guaracha. Por el contrario, representa una oportunidad para ampliar su propuesta artística y desarrollar su faceta como intérprete.

En paralelo, Yilberking realizó su «Castigo Tour» en Chile entre el 20 y el 30 de noviembre de 2026. El país ocupa un lugar especial en su trayectoria debido al cariño y respaldo que ha recibido durante sus distintas visitas.

El nuevo álbum de Yilberking

De la mano de Legal Records, el artista prepara «Puro Sentimiento Compadre Yilber», su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

El proyecto ya cuenta con un primer adelanto: «Castigo», que hasta ahora es el único sencillo disponible. La producción marcará el inicio de esta nueva etapa, manteniendo la esencia emocional que caracteriza su música.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google