La cuenta regresiva para conocer la programación del Festival de Viña del Mar 2027 llegó a su fin. Este viernes 27 de noviembre, la organización dará a conocer los nombres de los artistas que subirán al escenario de la Quinta Vergara.

La nueva edición del certamen se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero. Durante seis noches, destacados exponentes de la música nacional e internacional llegarán hasta la Ciudad Jardín.

Sin embargo, el anuncio sufrió un cambio de última hora. Inicialmente, la organización tenía previsto revelar la parrilla durante el jueves 26 de noviembre. No obstante, decidió aplazar la presentación tras el fallecimiento de la reconocida actriz nacional Delfina Guzmán, quien murió a los 98 años.

De esta manera, la revelación quedó programada para este viernes, en medio de las expectativas por conocer quiénes acompañarán a los primeros artistas confirmados.

Festival de Viña del Mar 2027: artistas confirmados por día

Aunque todavía falta conocer gran parte de la programación, ya se adelantaron algunos nombres que integrarán el cartel del festival.

Estos son los artistas confirmados hasta el momento:

Lunes 22 de febrero: Laura Pausini y Silvestre Dangond.

Laura Pausini y Silvestre Dangond. Martes 23 de febrero: Reik y Farruko.

Reik y Farruko. Jueves 25 de febrero: La Ley y Gondwana-Quique Neira

La Ley y Gondwana-Quique Neira Viernes 26 de febrero: Pablo Alborán y Jihyo

Pablo Alborán y Jihyo Sábado 27 de febrero: Arcángel y Damas Gratis

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