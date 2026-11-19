La Rancherita decidió enfrentar públicamente los comentarios que ha recibido sobre su apariencia física. La cantante chilena Carolina Molina utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre las constantes burlas que enfrenta en internet.

El descargo llegó después de su participación en el programa «Dale Play», de Mega. Allí, la artista reconoció que los cuestionamientos sobre su cuerpo y su imagen personal han comenzado a afectarla emocionalmente.

«De verdad no sé qué les pasa con mi cuerpo algunas personas o qué les pasa conmigo», expresó.

En esa misma línea, Carolina Molina admitió que no ha logrado mantenerse indiferente ante los ataques. «No puedo negar que sí me afecta (…) No entiendo cuál es la fijación con burlarse de mi cuerpo, con burlarse de cómo me visto, con burlarse de todo lo que yo haga», manifestó.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de su testimonio tuvo relación con las burlas sobre uno de sus ojos.

Frente a los comentarios de algunos internautas, la cantante decidió explicar el verdadero origen de esta particularidad. Según reveló, se trata de una secuela que sufrió tras episodios de violencia ocurridos tiempo atrás.

«Sufrí un golpe, varios golpes tiempo atrás por parte de un tipo y dentro de esos golpes hubo algo que le provocó una secuela a esta parte de mi ojo que hace que se vea más caído», relató.

Además, descartó las especulaciones que apuntaban a que tendría estrabismo o utilizaría un ojo de vidrio. También reconoció que necesita someterse a una operación para corregir esta condición.

No obstante, la artista confesó que siente temor ante la posibilidad de enfrentar el procedimiento médico.

La Rancherita reconoció el desgaste emocional por las críticas

En otro momento de su reflexión, Carolina Molina profundizó en las consecuencias que han tenido los constantes cuestionamientos sobre su vida personal y apariencia.

La intérprete reconoció que mantenerse fuerte frente a los ataques no siempre resulta sencillo. «Tengo que estar todo el tiempo yo haciéndome la fuerte, dándome fuerzas», comentó.

Pese al difícil escenario, La Rancherita dejó en claro que las críticas no conseguirán apartarla de sus objetivos profesionales.

De hecho, cuestionó a quienes parecen esperar que abandone su carrera por los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

«¿Qué quieren? ¿Qué deje de cantar? (…) ¿Qué no siga luchando por mis sueños?», expresó la cantante, reafirmando su intención de continuar trabajando por sus metas.

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