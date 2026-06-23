Américo respondió a las palabras de La Rancherita sobre la supuesta «cariñosa» llamada que le hizo

Durante la semana pasada Carolina Molina «La Rancherita«, reveló en «Hay Que Decirlo«, de Canal 13, la supuesta llamada que recibió de Américo, justo antes de aquel grave incidente que desató su quiebre con Yamila Reyna.

Según contó en aquella ocasión, el cantante de cumbia la habría llamado en la madrugada, mientras ella se encontraba viajando con su banda.

«Me llamó la atención que fue súper cariñoso, las palabras que usó al decirme que le encantó la canción (que ella acababa de lanzar), que le encantó el arreglo que hice (…) Sentí que fue más cariñoso de lo normal«, explicó en aquella ocasión.

Cabe recordar además que Yamila Reyna y La Rancherita son grandes amigas, por lo que esta situación sorprendió a las redes. Incluso, el periodista Sergio Rojas aseguró que Américo la había llamado para intimar.

Américo respondió a las palabras de La Rancherita sobre la supuesta llamada para intimar

Ahora, Jon Reyes, en «No es Lo Mismo«, de Tevex, se contactó con Américo para conocer su versión de los hechos, ante la grave acusación que recibió.

Sin embargo, Américo respondió, pero evitando referirse al tema: «Gracias por tu mensaje y por la preocupación. Por el momento, y tal como lo he señalado, prefiero mantenerme al margen de los comentarios de declaraciones de terceras personas«.

«Estoy enfocado en mis proyectos, en mi música, en mis hijos, principalmente mis hijos, en todo lo que viene por delante. Gracias por entenderme. Cariños a todo el equipo», agregó el cantante de cumbia.

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