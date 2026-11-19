Amigo de Artistas inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de «La Playlist de los Amigos», su primer álbum de estudio. El dúo integrado por Diego Noguera y Vicente Cibié reúne en este trabajo distintas colaboraciones y sonidos que reflejan su recorrido musical.

Después de publicar tres EP y varios sencillos, los chilenos presentan un disco construido a partir de la amistad y los encuentros con otros artistas. El resultado es un repertorio que transita entre la cumbia pop, la salsa y canciones marcadas por el amor y el desamor.

Uno de los principales estrenos es «La Mujer de mis Sueños», canción que llega acompañada de su videoclip oficial. El tema forma parte del cierre del álbum y se suma a «Mil Años», primer adelanto de esta producción.

El disco cuenta con participaciones de Emanero, Valentino Merlo, Flor Álvarez, Layonell, Benja Torres, Tote y Santi SC. También marca el reencuentro con Lauta en «El de los Findes».

Entre sus canciones destaca «Dos Flores», colaboración con la española Miriam Rodríguez que representa el primer acercamiento del dúo a la salsa y su primera colaboración europea. Además, «UN DÍA NUEVO (FUEGO)» forma parte de la banda sonora de EA SPORTS FC 27.

Un gran momento para Amigo de Artistas

El lanzamiento llega después de un año importante para los músicos. Su colaboración «Puñaladas», junto a Lauta, alcanzó 28 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard Argentina Hot 100.

Durante 2026, el dúo también se presentó en escenarios como Cosquín Rock, Lollapalooza Chile y Argentina, y la primera edición del Festival Bamba. A esto se suma su primera gira por España.

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