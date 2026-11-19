Metalengua vuelve con una propuesta que rompe el formato tradicional de un álbum. Los hermanos Pascal y Martín Torres presentan «Radio Latencia!», su segundo disco de larga duración, que toma la experiencia de escuchar radio como punto de partida para un viaje musical de ocho canciones.

El proyecto cuenta con una participación especial: El Rumpy, histórico conductor de «El Chacotero Sentimental», es el encargado de presentar las canciones y conectar los distintos momentos del disco. A través de sus intervenciones, el locutor aporta humor y personalidad a esta particular emisora musical.

Con ocho canciones y una propuesta radial: así es «Radio Latencia!», el nuevo disco de Metalengua

«Apenas pensamos en el concepto del disco como una radio, pensamos en el Rumpy», cuentan los hermanos. También destacan la disposición del comunicador, quien los recibió en su casa para grabar los audios del proyecto.

«Radio Latencia!» reúne colaboraciones de Paula Rivas, El Macha, Amenadiel y Último Corte. Su propuesta recorre distintos géneros, entre ellos salsa, bachata, mambo, vals porteño, pop y reggae.

El álbum sucede a «Chispop» (2024), el debut del dúo que ganó el Festival de Viña 2025. En esta nueva entrega, los músicos apuestan por una producción más cohesionada, con Simón Ibarra a cargo del proceso sonoro.

La inspiración también viene de la cultura popular y de distintas épocas. El disco incluye una versión local de «Just the Two of Us», de Bill Withers, además de referencias a artistas como Los Chichos, Joe Vasconcellos y Los Picantes.

«Es un disco bien melodramático. Tiene mucho de obra de teatro y eso nos encanta», comentan Pascal y Martín Torres sobre una producción que combina romanticismo, humor y una identidad retrofuturista.

Con «Radio Latencia!», Metalengua propone una experiencia que va más allá de escuchar canciones: una emisora propia, con invitados, sorpresas y una programación musical sin fronteras.

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