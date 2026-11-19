Una triste noticia impactó durante la tarde de este miércoles al mundo de las redes sociales. La cantante e influencer chilena Pilar Díaz Reyes, conocida popularmente como «La Fixa Pilar», falleció a los 61 años.

La información comenzó a circular luego de que el influencer Diego González compartiera una publicación en Instagram. En ella, confirmó la partida de la artista y le dedicó sentidas palabras.

«Descansa en paz mi viejita más linda, te amo. Los mejores recuerdos y consejos contigo. Nos vemos pronto, mucha fuerza a la familia», escribió González junto a su mensaje de despedida.

Confirman el fallecimiento de La Fixa Pilar a los 61 años

La noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores y figuras del mundo digital. Esto, considerando la particular popularidad que alcanzó La Fixa Pilar en los espacios más alternativos de internet.

La artista también había construido una comunidad importante en redes sociales. En Instagram superaba los 100 mil seguidores y contaba con cuatro canciones publicadas.

Entre sus temas más reconocidos destaca «Mambito de barrio», que logró una importante repercusión en plataformas digitales. Actualmente, la canción acumula más de seis millones de reproducciones en YouTube.

Su última aparición en redes sociales se registró el pasado 26 de abril. En aquella oportunidad, compartió registros mientras animaba un evento discotequero en el sector de Barrio Bellavista, en Santiago.

Hasta ahora, no se han entregado antecedentes sobre las causas de su fallecimiento.

Las muestras de cariño tampoco tardaron en llegar. Entre quienes expresaron sus condolencias aparecen artistas como Pablo Chill-E y Bayron Fire. También se sumó la cuenta de influencers Vamo a Calmarno.

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