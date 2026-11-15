¿Siguen juntos? Cathy Barriga respondió a los rumores de separación con su esposo

Cathy Barriga volvió a enfrentar preguntas sobre su vida sentimental. Esta vez, la exalcaldesa de Maipú abordó los rumores de una eventual separación de su esposo, Joaquín Lavín León. Luego de que distintas versiones apuntaran a que ambos estarían viviendo en domicilios diferentes.

La exchica Mekano conversó con el programa Plan Perfecto, de Chilevisión, a la salida de los tribunales, donde atraviesa una etapa clave de su proceso judicial.

En ese contexto, el equipo del espacio televisivo aprovechó la instancia para consultarle directamente por las especulaciones sobre el supuesto quiebre matrimonial.

Sin embargo, Barriga no entregó una respuesta que despejara las dudas y manifestó su molestia por los comentarios sobre su relación.

«Yo no voy a hablar de mi vida privada porque ustedes han inventado tantas cosas a veces que no saben (…) han sido igual un poco sin respeto en situaciones», expresó.

Además, cuestionó la exposición que ha enfrentado durante los últimos años y aseguró que no puede hacerse responsable de todas las versiones que circulan sobre ella.

«No me puedo hacer cargo de las cosas que se dicen porque imagínate todo lo que se dice, tantos años en esto, tanta exposición», agregó.

Cathy Barriga enfrenta complejo escenario judicial

La conversación también ocurrió en medio de un momento importante para la situación judicial de la exjefa comunal.

Durante el viernes se desarrolló la décima y última audiencia de preparación del juicio oral por la investigación relacionada con su administración en la Municipalidad de Maipú.

La Fiscalía acusa a Barriga de presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y otros ilícitos. Según la investigación, el perjuicio fiscal superaría los $33 mil millones.

En este escenario, el Ministerio Público solicita una eventual condena de hasta 23 años de cárcel efectiva.

Pese a las dificultades que enfrenta, la exalcaldesa aseguró que mantiene la tranquilidad y que sus hijos representan su principal motivación para seguir adelante.

«Yo voy tranquila, cerrando un capítulo de este episodio, que la verdad es una verdadera pesadilla, la cual navego día a día de la mejor manera porque mi motor son mis niños», comentó.

Defendió su gestión en Maipú

Durante la misma conversación, Cathy Barriga también respondió a los cuestionamientos sobre su paso por la Municipalidad de Maipú.

La exautoridad aseguró que no se arrepiente de su administración y destacó los programas sociales y proyectos que impulsó durante su período.

«No tengo nada de lo que arrepentirme. Solo tengo recuerdos de haber hecho una gestión maravillosa que ayudó a una comunidad con programas sociales, con obras de fierro y cemento, de los cuales nunca se ha hablado», sostuvo.

Finalmente, defendió el trabajo de quienes integraron su equipo municipal y destacó su compromiso con la comunidad.

«Independiente de todo lo que me ha tocado vivir, creo que fue un trabajo hermoso, con gente que trabajó con vocación de servicio y no con política. Esa fue la gran diferencia», concluyó.

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