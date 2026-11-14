«Te había salido una coliflor…»: Adriana Barrientos lanzó íntima acusación contra Mauricio Pinilla tras polémico cruce con Danilo 21

La modelo salió en defensa de Danilo 21 luego de que el exfutbolista lo insultara en redes sociales. Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas, pues recordó un delicado episodio que habría protagonizado junto a «Pinigol».

Una nueva polémica sacude a Mauricio Pinilla. Esta vez, el exfutbolista protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el influencer Danilo 21, situación que terminó involucrando a Adriana Barrientos, quien lanzó una inesperada acusación en su contra.

Todo comenzó luego de la participación de Pinilla en el programa Vértigo de Canal 13. Su aparición generó diversas reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes comentaron algunos de sus momentos durante el espacio televisivo.

Entre quienes opinaron sobre el episodio estuvo Danilo 21. El creador de contenido manifestó su incomodidad por el ambiente que se produjo durante el programa y cuestionó la exposición televisiva del exdelantero de Universidad de Chile.

Sus comentarios no pasaron inadvertidos para Mauricio Pinilla, quien decidió responder directamente a través de redes sociales con un duro mensaje dirigido al influencer.

«Gordo cada vez más weón, vo pelotudo», escribió el exseleccionado nacional, desatando una nueva controversia.

Tras recibir el insulto, Danilo 21 volvió a referirse al tema mediante su canal de difusión. En ese espacio, cuestionó a quienes trabajan con Pinilla y expresó su preocupación por la exposición que tendría en televisión.

«Es evidente que está mal y los canales solo lo usan para reírse de él, a mí me da pena», manifestó.

Adriana Barrientos lanzó íntima acusación contra Mauricio Pinilla

En medio de este enfrentamiento apareció Adriana Barrientos. La modelo intervino en la publicación que compartió Danilo 21 sobre el comentario del exfutbolista y aprovechó la instancia para sacar a colación un supuesto episodio de su pasado con él.

«Con qué cara, Mauricio, si me llamaste con tu polola de turno para pedirme ayuda porque te había salido una coliflor, tú sabes dónde, que terminaste cortando con un cortaúñas, ¡y yo mandándote remedios por Uber! Cara de palo», escribió La Leona.

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención por el carácter íntimo de la situación que relató y por la directa acusación que lanzó contra el exjugador.

Hasta ahora, Barrientos no ha presentado públicamente pruebas que respalden sus dichos. Por su parte, Mauricio Pinilla tampoco ha entregado una respuesta sobre esta nueva polémica.

También puedes leer en Radio Corazón: «Cumplí el sueño del pibe con dos peucas»: Auditor contó cómo un cumpleaños le hizo pasar el mejor momento de su vida

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google