Endometriosis: la enfermedad que afecta a millones de mujeres y cuyos síntomas muchas veces se confunden

La revelación de Jhendelyn Núñez sobre su diagnóstico de endometriosis abrió nuevamente la conversación sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y que, en muchos casos, demora años en identificarse.

La modelo contó que convivió durante 27 años con dolores que consideraba parte de su menstruación. Sin embargo, después de compartir una publicación en redes sociales y recibir comentarios de otras mujeres, decidió investigar el origen de sus molestias y consultar con especialistas.

Su experiencia refleja una realidad que enfrentan muchas pacientes: normalizar el dolor y postergar las consultas médicas porque creen que las molestias forman parte de un ciclo menstrual habitual.

¿Qué es la endometriosis y por qué se produce?

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al endometrio, que recubre el interior del útero, crece fuera de este órgano.

Estas lesiones pueden aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio, la superficie externa del útero y otros sectores de la pelvis. En algunos casos, también pueden afectar órganos cercanos.

Aunque todavía no existe una causa única que explique su aparición, los especialistas investigan distintos factores genéticos, hormonales e inmunológicos que podrían influir en su desarrollo.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva vive con esta enfermedad. Esto equivale aproximadamente a 190 millones de personas en todo el mundo.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que sus síntomas pueden confundirse con molestias menstruales habituales. Sin embargo, existen señales que requieren atención médica.

Entre las más frecuentes destacan:

Dolor menstrual intenso: molestias que pueden dificultar las actividades cotidianas e incluso impedir trabajar o estudiar.

Dolor pélvico crónico: molestias que aparecen fuera del período menstrual y se mantienen durante el mes.

Dolor durante las relaciones sexuales: especialmente durante o después de la penetración.

Molestias al ir al baño: algunas pacientes sienten dolor al orinar o defecar, particularmente durante la menstruación.

Problemas digestivos: hinchazón abdominal, diarrea, estreñimiento y náuseas.

Dificultades para quedar embarazada: la endometriosis puede afectar la fertilidad en algunas mujeres.

No todas las pacientes presentan los mismos síntomas. Incluso, algunas pueden tener la enfermedad sin experimentar molestias evidentes.

¿Por qué puede tardar tanto en diagnosticarse?

La endometriosis puede demorar varios años en diagnosticarse, debido a que sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades y muchas pacientes normalizan el dolor menstrual.

Además, no existe una única prueba que permita identificar todos los casos. El diagnóstico considera la historia clínica, los síntomas, el examen físico y estudios de imágenes, como ecografías especializadas o resonancias magnéticas.

Por eso, resulta fundamental consultar cuando el dolor menstrual interfiere con la vida cotidiana o aparece acompañado de otras molestias.

¿Tiene tratamiento la endometriosis?

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, sí hay alternativas para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

El tratamiento depende de cada caso, la intensidad de las molestias, la edad y los planes de maternidad de la persona.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Tratamientos hormonales: ayudan a controlar el ciclo menstrual y reducir el crecimiento de las lesiones.

Analgésicos y antiinflamatorios: permiten aliviar el dolor, según la indicación médica.

Cirugía: en determinados casos, los especialistas pueden recomendar una intervención para retirar las lesiones.

Acompañamiento multidisciplinario: algunas pacientes necesitan apoyo de especialistas en dolor, nutrición, salud mental y fertilidad.

Un llamado a no normalizar el dolor menstrual

El testimonio de Jhendelyn Núñez volvió a visibilizar una problemática que muchas mujeres enfrentan en silencio.

Su experiencia también permitió destacar la importancia de escuchar el cuerpo y buscar orientación médica cuando las molestias afectan la rutina.

La menstruación no debería impedir desarrollar actividades cotidianas ni convertirse en una experiencia de dolor incapacitante. Por eso, reconocer los síntomas y consultar oportunamente puede marcar una diferencia en la calidad de vida de quienes viven con endometriosis.

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