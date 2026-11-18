El festival de artes poéticas Pulso Lírico confirmó su cuarta edición, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre en distintos espacios culturales de Santiago.

El lanzamiento oficial será el miércoles 9 de diciembre, desde las 19:00 horas, en el Museo del Sonido, ubicado en el Barrio Yungay. La actividad tendrá entrada liberada y reunirá poesía y música en vivo.

Pulso Lírico vuelve a Santiago con cuatro días de poesía y música en distintos espacios culturales

La jornada contará con lecturas de las poetas Eliza Adonis y Julie Tirard, además de una presentación de la cantante y rapera Martina Estela. También incluirá una instalación poética del escenógrafo Eduardo Jiménez.

La programación contempla actividades en los barrios Yungay, Brasil, Balmaceda, Concha y Toro y Quinta Normal. Entre ellas destacan talleres de creación poética, videopoesía y un laboratorio de danza y poesía dirigido por María Siebald.

Además, el 5 de diciembre se realizará en la Biblioteca Nacional un encuentro dedicado al poeta Germán Carrasco.

El festival finalizará el sábado 12 de diciembre en Matucana 100. La jornada de cierre incluirá una feria del libro y la ilustración, presentaciones de rap, lecturas poéticas, lanzamientos de libros y exhibiciones de videopoemas.

Pulso Lírico es organizado por Praxis Escénica y cuenta con financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2026. Los detalles de las actividades se anunciarán a través de sus canales oficiales.

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