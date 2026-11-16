¡Preocupación por Mauricio Pinilla! su asistente revela cómo se encuentra tras ser hospitalizado: «Él tomó…»

La preocupación por la salud de Mauricio Pinilla se mantiene. El exdelantero de Universidad de Chile y la Selección Chilena permanece internado en la Clínica Universidad de los Andes, en Santiago, luego de atravesar un complejo episodio que requirió atención médica.

Durante las últimas horas, Guido Marcelo, asistente y excuñado del exfutbolista, entregó nuevos antecedentes sobre su condición. En conversación con LUN, confirmó que Pinilla continúa bajo supervisión médica y explicó que todavía debe recuperarse antes de comenzar una nueva etapa de tratamiento.

“Ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizado”, señaló Marcelo. Además, adelantó que “por lo pronto hay que esperar que se recupere para que empiece un nuevo tratamiento siquiátrico”.

¿Qué llevó a Mauricio Pinilla a internarse?

El colaborador también aclaró que la decisión de acudir a un centro asistencial fue del propio exjugador. Según explicó, Pinilla reconoció que necesitaba detenerse y recibir ayuda profesional.

“Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios”, comentó Marcelo, quien lo acompañó hasta un servicio de urgencias.

La hospitalización se produjo un día después de la participación de Pinilla en Vértigo, programa de Canal 13. Durante esa instancia, el exfutbolista habló públicamente sobre la depresión que ha enfrentado.

Sobre lo ocurrido antes de ingresar al espacio televisivo, Marcelo entregó un antecedente. Según relató, ‘Pinigol’ “Se tomó dos medicamentos que son para bajar la ansiedad (…) y se tomó dos copas de champagne antes de entrar al programa y le causó lo que ya todos sabemos”.

El asistente también mencionó algunas de las situaciones personales y laborales que han complicado este periodo para el exdelantero.

“Está con mucha presión. Todo esto del tema judicial que tiene con su exmujer”, afirmó. A esto se sumaría la exigente carga de trabajo que ha debido enfrentar.

Por último, Guido Marcelo hizo un llamado a respetar la privacidad de Pinilla mientras continúa hospitalizado y recibe atención de los especialistas.

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