“Es una gran mujer”: periodista rompió el silencio y respondió si tiene interés en Nicole Moreno

Una inesperada conversación sobre su vida sentimental protagonizaron Nicole Moreno, más conocida como Luli, y el periodista Roberto Cox. La modelo fitness no tuvo problemas en reconocer públicamente que el rostro de CHV le parece atractivo, situación que provocó una particular reacción del comunicador.

Todo ocurrió durante la participación de la fisicoculturista en el programa digital Nada que perder. En medio de la conversación, abordaron su actual situación amorosa y ella reconoció que todavía no encuentra a la persona indicada.

» No he encontrado a la persona», comentó Moreno.

Fue entonces cuando el animador del programa recordó una declaración que la modelo había realizado anteriormente en el reality ¿Volverías con tu ex? 2, donde mencionó al periodista como uno de los famosos chilenos que le parecían atractivos.

En aquella oportunidad, Nicole Moreno no escondió su interés y destacó tanto su inteligencia como su manera de desenvolverse en televisión.

¿Roberto Cox tiene interés en Nicole Moreno?

Tras la comentada confesión de Luli, el periodista también tuvo la oportunidad de referirse a la modelo y entregar su impresión sobre ella.

En ese contexto, recordó que ambos se conocieron durante una participación en el programa La Divina Comida, instancia en la que compartieron y lograron generar una buena relación.

Cox destacó la simpatía de Moreno y también valoró su trayectoria en el mundo deportivo y televisivo.

Además, tuvo especiales palabras para la exchica reality, a quien calificó como «un ejemplo a seguir», destacando su perseverancia y el camino que ha construido a lo largo de los años.

De esta manera, el comunicador dejó en evidencia la buena impresión que tiene de la deportista, aunque no confirmó un interés amoroso ni una posible relación entre ambos.

Por ahora, los elogios de Nicole Moreno y la inesperada reacción de Roberto Cox siguen dando que hablar, especialmente entre quienes ya comenzaron a especular sobre una eventual pareja.

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