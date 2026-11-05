Zúmbale Primo y grandes artistas nacionales: Cómo, cuándo y dónde será la Fiesta del Primo 2026

La música, el baile y las tradiciones chilenas serán protagonistas de una nueva edición de la Fiesta del Primo 2026. El evento promete una jornada al aire libre para compartir en familia y con amigos.

La celebración se realizará el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 12:00 horas, en la Medialuna de Peldehue, en Colina. El recinto recibirá a ocho artistas nacionales en una programación que combinará distintos estilos de la música popular y bailable.

El principal atractivo será Zúmbale Primo, agrupación que este año cumple una década de trayectoria. Durante estos años, el conjunto se ha consolidado como uno de los referentes de la música tropical-ranchera en Chile.

Pero no estarán solos. La cartelera también contempla las presentaciones de Líderes de Chile, Los Pincheira del Sur, El Llanero de Ñuble, Ignacio Ormazábal, Alex Sinatra, Par de Gallos y Grupo Karizma.

Una celebración para compartir en familia

La Fiesta del Primo busca ir más allá de un concierto tradicional. Su propuesta apunta a recuperar el espíritu de las antiguas celebraciones de campo, donde la música y el baile reúnen a distintas generaciones.

En ese sentido, la Medialuna de Peldehue se transformará en el punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de una jornada con artistas nacionales y un ambiente marcado por las tradiciones chilenas.

Con actividades desde el mediodía y una extensa programación musical, el evento se presenta como una alternativa para quienes buscan panoramas al aire libre en la zona de Colina.

Las entradas están disponibles a través del sistema Passline.

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