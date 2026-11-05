¡Es oficial! El nuevo quiebre que sacude al espectáculo: «Lo veo preparando la maleta y me dice que se va…»

Un nuevo quiebre sentimental golpea a Angélica Sepúlveda. La exchica reality confirmó que su relación con el turco Gürsel Saglam llegó a su fin. Esta vez, la ruptura habría ocurrido de manera inesperada y por decisión de él.

La noticia la dio a conocer a través de una extensa publicación en Instagram. Allí, la exchica reality entregó detalles de lo sucedido y explicó cómo se produjo la separación.

Según relató, durante los últimos días notó un cambio en la actitud de su pareja. Gürsel comenzó a distanciarse hasta que tomó una decisión que la dejó completamente sorprendida.

Sepúlveda recordó el inicio de su historia y los sentimientos que desarrolló durante la relación. “Amé intenso, como nunca antes, sin miedo, di lo mejor que pude, porque sus abrazos me generaron confianza, calidez, calmaban mi vida loca, risas de alegría, zona de confort”, escribió.

Sin embargo, todo cambió durante una tarde. En ese momento, encontró al turco preparando sus pertenencias para abandonar el lugar y regresar a su país.

“Una tarde, sorpresivamente lo veo preparando la maleta y me dice que se va a Turquía, que entendió (no sé qué cosa), que lo pensó tres días y no había nada que hablar”, contó.

De acuerdo con su testimonio, la conversación no se extendió demasiado. Apenas dos horas después, Gürsel se despidió y se marchó.

La inesperada decisión dejó a Angélica sumida en una profunda tristeza. La exchica reality describió las emociones que experimentó tras la partida de quien había sido su pareja.

“Quedé inmóvil, luego miles de preguntas, imágenes en mi mente, tristeza, dolor, rabia, odio… Lloré, lloré y lloré sin respuestas hasta que me dormí”, expresó.

Angélica Sepúlveda recordó sus heridas de abandono

En la misma publicación, la exparticipante de realities reconoció que esta separación removió experiencias dolorosas de su pasado.

Según explicó, la situación le hizo recordar episodios de abandono que marcaron su infancia. “Esto me reactivó las heridas de abandono”, confesó.

Frente a este escenario, decidió apoyarse en herramientas de psicología y distintas prácticas personales para procesar lo ocurrido.

Además, optó por trasladarse al campo junto a sus padres. Allí buscó un espacio de tranquilidad para reflexionar y comenzar a cerrar esta etapa.

Cabe recordar que la pareja ya había enfrentado dificultades anteriormente. Pese a eso, ambos retomaron su relación y volvieron a proyectar un futuro juntos.

Por lo mismo, la decisión de Gürsel habría tomado por sorpresa a Sepúlveda, quien reconoció que tenían planes que parecían avanzar de buena manera.

Pese al dolor que le provocó la ruptura, la exchica reality aseguró que actualmente está enfocada en su bienestar y en seguir adelante.

“Hoy no tengo odio, ni rabia, enfocada mil en mí… Carpe diem. GRACIAS TOTALES”, concluyó.

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