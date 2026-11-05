Nano Calderón aclaró si será padre tras embarazo de modelo colombiana: lanzó particular respuesta

Nano Calderón volvió a utilizar sus redes sociales para responder algunas de las inquietudes de sus seguidores. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el influencer abordó distintos aspectos de su vida personal.

Una de las consultas apuntó a un rumor que comenzó a circular durante las últimas semanas. Esto, luego de que una de sus exparejas anunciara que está esperando un hijo.

Se trata de Erika Robayó, modelo colombiana que confirmó recientemente su embarazo. La noticia generó especulaciones entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si el hijo de Raquel Argandoña tendría alguna relación con la noticia.

Frente a esto, un seguidor decidió consultarle directamente: «¿El bebé de la modelo colombiana es tuyo?».

Lejos de esquivar la pregunta, Nano Calderón respondió con una particular declaración y descartó cualquier vínculo con el embarazo.

«No, jajajá, quizás quién se lo p… pero yo no, para la tranquilidad de ustedes», contestó.

Pero eso no fue todo. El influencer también aprovechó de aclarar que, si alguna vez se convierte en padre, él mismo será quien entregue la noticia.

«El día en que sea papá, yo seré el primero en avisarles», aseguró.

Nano Calderón se refirió a su distanciamiento familiar

Durante la misma instancia, el influencer recibió otra pregunta relacionada con su entorno más cercano. Esta vez, un usuario quiso saber cómo era su vínculo con los integrantes de su familia materna y paterna.

«¿Cómo te llevas con tu familia materna o paterna? La verdad», le consultaron.

Nano Calderón respondió sin rodeos y dejó en claro que actualmente no mantiene comunicación con ninguno de ellos.

«No tengo relación con nadie de ambas partes hace mil años por decisión propia», afirmó.

Sus palabras también volvieron a poner sobre la mesa el distanciamiento que mantiene con su familia, incluida su madre, Raquel Argandoña.

Esto último llamó especialmente la atención, considerando que la comunicadora lo respaldó públicamente durante el conflicto familiar que protagonizó hace algunos años con su padre, Hernán Calderón Salinas.

Sin embargo, de acuerdo con su propia declaración, el influencer no tendría intenciones de retomar el contacto con sus familiares.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google