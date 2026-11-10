Calor en Santiago: Tres días seguidos sobre los 30 °C podrían marcar la primera ola de calor de la temporada ¡Atención en Santiago! Tras días de intenso calor que bordearán los 31 °C, el tiempo dará un vuelco repentino que pocos esperaban. 10 Nov, 2026. 16:17 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno/Mega VIDEOS RELACIONADOS Auditor le propuso un trío a su señora como una broma, pero ella se lo tomó muy en serio: ahora está desesperado Giro drástico en el tiempo en Santiago: De los 34 °C a probables granizos y truenos en la madrugada, según pronóstico de Mega ¿Tu comuna es más calurosa que otra? revisa AQUÍ el fenómeno climático Llamó al Chacotero Sentimental para revelar el dramático secreto que ocultó hasta a su familia: «Me hice la loca» Monserrat Álvarez abandonó abruptamente "Buenos Días a Todos" por problemas de salud: ¿Qué le pasó? Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado