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Calor en Santiago: Tres días seguidos sobre los 30 °C podrían marcar la primera ola de calor de la temporada

¡Atención en Santiago! Tras días de intenso calor que bordearán los 31 °C, el tiempo dará un vuelco repentino que pocos esperaban.

10 Nov, 2026. 16:17 hrs
Ola De Calor, Alejandro Sepúlveda
Agencia Uno/Mega

 

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