Monserrat Álvarez abandonó abruptamente «Buenos Días a Todos» por problemas de salud: ¿Qué le pasó?

Monserrat Álvarez encendió las alarmas durante la mañana de este martes en «Buenos Días a Todos». La periodista apareció en los primeros minutos del matinal de TVN, pero debió retirarse del estudio antes de lo previsto por un problema de salud.

La comunicadora acompañaba a Eduardo Fuentes en la conducción cuando comenzó a evidenciar algunas molestias. Su estado no pasó inadvertido para el animador, quien incluso bromeó con la situación al inicio del espacio.

«Así está la capital, así está la Monse», comentó Fuentes. Primero apuntó a una imagen de Santiago y luego dirigió su atención hacia su compañera.

Ante sus palabras, Monserrat respondió con un gesto de su mano. La señal daba a entender que no se encontraba del todo bien.

«No se siente del todo bien, pero se le ve bien», agregó el conductor, tomándose con humor el estado de salud de la periodista.

La razón detrás de su repentina salida de TVN

La situación ocurrió pocos minutos después, cuando Eduardo Fuentes presentó a Iván Torres para entregar el pronóstico del tiempo. En ese momento, Álvarez dejó el estudio y no volvió a aparecer durante el programa.

Su ausencia generó dudas entre los televidentes. Por ello, desde TVN entregaron detalles de lo sucedido a BioBioChile.

Según explicaron desde la señal, la periodista presentó un dolor de cabeza que también se extendía hacia uno de sus ojos.

Además, confirmaron que la conductora fue trasladada a un centro asistencial. Debido a este problema de salud, permanecerá dos días fuera de pantalla.

De esta manera, Monserrat Álvarez no estaría presente en la edición del noticiero del mediodía, que conduce junto a Andrés Vial. Tampoco participaría en la emisión de este miércoles de «Buenos Días a Todos».

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