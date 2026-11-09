Giro drástico en el tiempo en Santiago: De los 34 °C a probables granizos y truenos en la madrugada, según pronóstico de Mega La Región Metropolitana espera chubascos y truenos para esta noche. Revisa acá el pronóstico de Alejanro Sepúlveda. 09 Nov, 2026. 16:01 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno/Mega VIDEOS RELACIONADOS ¿Tu comuna es más calurosa que otra? revisa AQUÍ el fenómeno climático Llamó al Chacotero Sentimental para revelar el dramático secreto que ocultó hasta a su familia: «Me hice la loca» Su polola se vengó con otros hombres y ahora le propone abrir la relación: «No sé qué hacer…» ¿Se acerca una ola de calor a Santiago?: El inesperado pronóstico de Jaime Leyton para los próximos días Radio lidera ranking de confianza en Chile: encuesta Cadem reveló cuáles son los medios más creíbles Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado