Naya Fácil sorprende al vender su exclusivo Tesla Cybertruck: ¿Cuánto cuesta?

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al tomar una inesperada decisión sobre uno de sus vehículos más llamativos. La influencer puso a la venta su Tesla Cybertruck, camioneta eléctrica que adquirió durante este año y que bautizó como el «NayaTruck».

El vehículo se convirtió rápidamente en protagonista de sus publicaciones en redes sociales. Su particular diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y su alto rendimiento llamaron la atención de sus seguidores.

Incluso, la camioneta tuvo una llamativa transformación estética. En un comienzo, el vehículo lució un color rosado, lo que aumentó su popularidad entre los fanáticos de la creadora de contenido.

Sin embargo, ahora Naya Fácil decidió desprenderse de esta millonaria adquisición. La venta se concretó mediante un aviso publicado en internet, donde aparecen las características del vehículo y el monto que espera recibir por él.

La decisión llega apenas nueve meses después de que presentara públicamente su Cybertruck. Hasta el momento, la influencer no ha entregado detalles sobre las razones que motivaron su venta.

¿Cuánto pide Naya Fácil por su Tesla Cybertruck?

De acuerdo con la publicación disponible en Portal Motores, Naya Fácil fijó el precio de su camioneta en $300 millones.

El vehículo corresponde a un Tesla Cybertruck Cyberbeast del año 2024. Se trata de una versión equipada con tres motores eléctricos y tracción en las cuatro ruedas.

Entre sus prestaciones destaca una potencia anunciada de 845 caballos de fuerza. También puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos.

Por otra parte, la autonomía informada alcanza los 515 kilómetros por carga. A esto se suma que la camioneta registra solamente 8.500 kilómetros recorridos.

Quienes estén interesados en adquirir el exclusivo vehículo pueden revisar sus fotografías y especificaciones en el aviso publicado en Portal Motores. La plataforma también dispone de una opción para contactar directamente a la propietaria.

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