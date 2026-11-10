Daniela Aránguiz preocupa tras revelar que está hospitalizada: clínica entregó detalles de su estado de salud

Inquietud entre sus seguidores generó Daniela Aránguiz tras comunicar que atraviesa un complejo momento de salud. La panelista de televisión reveló que permanece hospitalizada en una clínica, aunque inicialmente no entregó detalles sobre los motivos de su ingreso.

La exchica reality utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte de su estadía en el centro asistencial. Allí compartió algunas imágenes de su habitación y de los regalos que ha recibido durante estos días.

Uno de los detalles que llamó la atención fue un ramo de flores que le envió Cuco Cerda. El gesto se produjo en medio de las especulaciones sobre un posible quiebre sentimental entre ambos, luego de que surgieran versiones sobre un distanciamiento.

Pero no fue el único registro que compartió Aránguiz. También mostró que su madre la acompaña durante su hospitalización y aprovechó la situación para bromear sobre su presencia.

“Uno nunca deja de ser hijo; estoy en la clínica y cachen quién se hospitalizó conmigo: mi mamá”, comentó entre risas.

Clínica Alemana entregó parte médico de Daniela Aránguiz

Tras conocerse su hospitalización, Clínica Alemana entregó información sobre el estado de salud de la panelista y explicó las razones de su ingreso.

Mediante un comunicado, el recinto asistencial confirmó que Aránguiz fue sometida a una intervención quirúrgica programada durante la jornada anterior.

“Clínica Alemana informa que Daniela Aránguiz Fuentes se encuentra hospitalizada desde ayer, lunes 9 de noviembre, tras ser sometida a una colecistectomía programada (cirugía para extirpar la vesícula biliar)”, señala el documento.

Además, el establecimiento médico entregó tranquilidad respecto a su evolución y confirmó que se encuentra fuera de riesgo.

“Actualmente, la paciente se encuentra estable y ha evolucionado favorablemente”, agregaron desde la clínica.

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