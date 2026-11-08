¡No tiene respiro! Sergio Rojas enfrenta nueva querella de conocida exchica reality

Un complejo escenario judicial enfrenta Sergio Rojas luego de que una conocida exchica reality confirmara que llevará sus diferencias con el periodista hasta los tribunales.

Se trata de Catalina Gaete, exparticipante de Vecinos al límite y expareja de Sebastián Ramírez, quien decidió tomar acciones legales por los comentarios que el comunicador realizó sobre su salida del encierro de Canal 13.

La controversia comenzó en abril pasado, cuando Sergio Rojas y Adriana Barrientos abordaron su salida del programa y la vincularon con un supuesto ingreso de sustancias ilícitas al reality.

Sin embargo, la versión de la producción apuntó a que Catalina abandonó la competencia debido a una lesión que le impedía continuar.

Catalina Gaete confirmó que llevará a Sergio Rojas a tribunales

En una reciente conversación en el podcast El mundo del Princeso, la influencer entregó nuevos antecedentes sobre el conflicto y aseguró que ya tiene preparada la querella junto a su abogada.

“la querella la pusimos, está lista. Voy a ir a Alfombra Roja con mi abogada, porque ya está lista la querella, antes no podía ir, comentó, adelantando que próximamente entregará más detalles sobre el proceso.

Además, explicó que buscará responsabilidades tanto por la vía penal como civil, debido a las consecuencias que, según ella, provocaron los dichos del periodista.

En ese sentido, Gaete aseguró que perdió oportunidades comerciales a raíz de la polémica.

«Se me bajaron tres marcas respecto a este tema, y por eso va a haber una demanda civil porque tiene que haber una indemnización por daño y perjuicio», sostuvo.

La pena que buscaría contra el periodista

Pero eso no fue todo. Uno de los detalles que más llamó la atención de sus declaraciones fue la sanción que pretende solicitar contra el conductor de televisión.

Según explicó, buscará la pena de 61 días de prisión, además de una compensación por los perjuicios que denuncia.

Asimismo, descartó llegar a un acuerdo mediante disculpas públicas, dejando en claro que pretende continuar con el proceso judicial.

Cabe recordar que este no es el único conflicto legal que enfrenta Sergio Rojas. El periodista también mantiene una disputa con Pamela Díaz, quien presentó una querella por injurias y hostigamiento.

En ese caso, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo durante la audiencia de conciliación y el proceso continuará en tribunales.

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