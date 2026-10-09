Polémica revelación sobre periodista chileno en pleno canal: habría protagonizado tenso momento que terminó con comunicadora llorando

Una particular experiencia laboral fue la que recordó Carla Ballero en la reciente emisión de Zona de Estrellas, programa de Zona Latina. La comunicadora relató un episodio que protagonizó con el periodista Jaime Coloma durante el tiempo en que ambos coincidieron en Tevex.

Según contó, todo ocurrió hace aproximadamente cuatro o cinco años. En ese entonces, Ballero tenía una imagen positiva del profesional, a quien conocía por su trayectoria en televisión.

“Yo lo consideraba, yo creo que todos de alguna manera tenemos en mente un poco de Jaime Coloma de cuando trabajaba en Rojo, un periodista reconocido, con mucha opinión, un tipo interesante, inteligente, etc”, comentó.

Sin embargo, el primer encuentro entre ambos estuvo marcado por una reacción que la tomó por sorpresa. Ballero explicó que, desde el comienzo, acostumbraba a dirigirse a él con un tono cercano.

“Desde el primer día yo por razones como de cariño, yo no soy muy como de minimizar como de chiquitito, no, pero le dije Jaimito”, recordó.

La respuesta del periodista habría sido inmediata y, según la exchica reality, bastante más intensa de lo que esperaba.

“Hola Jaimito le dije, como de cariño la verdad, y quedó la patada. De verdad que lo que les digo, es poco”, relató.

Luego, detalló cómo reaccionó Coloma cuando escuchó el diminutivo de su nombre. “El griterío que se armó, el tipo dijo ‘tú no me vas a venir a decir en tu vida, qué te crees de decirme Jaimito. Yo soy Jaime’”, afirmó.

En un primer momento, Ballero pensó que quizás el periodista había tenido un mal día. Por eso, decidió no darle demasiadas vueltas al asunto.

“Yo dije ya estará en un mal día, te lo juro por Dios. Hasta ese punto dije, no sé, quizás yo me estoy pasando el rollo”, explicó.

El segundo episodio que recordó Carla Ballero

No obstante, la comunicadora aseguró que la situación volvió a repetirse al día siguiente. Esta vez, la protagonista fue Nadia Cabezas, una amiga suya que trabajaba en el mundo de la moda.

Según relató Ballero, Cabezas llegó hasta Tevex para conversar sobre esa temática. Durante su visita, se encontró con Coloma y también lo llamó “Jaimito”.

“Al otro día, Nadia Cabezas, que era una muy buena amiga mía que hace moda… fue a Tevex, a hablar de moda. Fue en los días que estaba Jaime, se encuentra con Jaime y la Nadia comete el error de decirle Jaimito”, contó.

De acuerdo con su versión, la reacción del periodista provocó una situación compleja dentro del canal. Ballero aseguró que su amiga terminó llorando tras el intercambio.

“La trató pero… quién eres tú, la Nadia lloraba, de verdad fue un problema canal”, sentenció.

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