Jaime Coloma cuestionó los comentarios contra Naya Fácil por mudarse a Las Condes: «Condenamos a ciertas put… y a ciertos ladrones»

La compra del nuevo Penthouse de Naya Fácil en el Cerro San Luis, en la comuna de Las Condes, sigue generando repercusiones. Luego de que la influencer mostrara públicamente su nueva propiedad, algunos vecinos manifestaron su rechazo a través de la aplicación Sosafe.

Entre los mensajes que circularon aparecieron frases como: «Un cabaret en el Cerro San Luis» y «Ctm, hay que seguir subiendo nomás, a Vitacura mínimo», comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Jaime Coloma sobre comentarios de nuevos vecinos de Naya Fácil

Quien abordó la polémica fue Jaime Coloma durante el programa La Voz de los que Sobran. El comunicador criticó duramente la reacción de algunos residentes y aseguró que el debate revela un problema de fondo.

«El clasismo que se establece aquí tiene que ver con que Naya Fácil viene, aparentemente, de un sector socioeconómico que no colinda con el espíritu del barrio», afirmó.

Para explicar su postura, agregó que existen personas con mayor poder económico cuyos actos suelen ser mucho más graves, pero que no reciben el mismo cuestionamiento.

«Porque si yo tengo de vecino a un empresario que explota a su gente, que efectivamente es un corrupto, que avala miles de cosas que son corruptas, y que logra ciertos estamentos económicos para llegar a donde está», planteó.

En ese momento, Bernardita Ruffinelli intervino con una frase que resumió el debate: «Condenamos a la put… sobre el ladrón».

Coloma respondió profundizando su reflexión

«No, condenamos a ciertas put… por sobre ciertos ladrones. Porque al ladrón de cuello y corbata no lo condenamos porque a la put… de barrio alto, que también existe, no la condenamos. Condenamos a ciertas put… y a ciertos ladrones. Ese clasismo es importante establecerlo», sentenció.

Finalmente, recordó otros episodios que, a su juicio, reflejan la misma realidad. Como ejemplo mencionó las críticas que surgieron cuando Joaquín Lavín impulsó un proyecto habitacional para sectores de clase media en Las Condes.

«Empiezan inmediatamente a decir ‘los rotos se vienen a vivir acá'», recordó. Además, sostuvo que en Vitacura también hubo preocupación cuando se confirmó la llegada del Metro a la comuna.

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