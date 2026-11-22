Preocupación generó Raphael entre sus fanáticos tras sufrir una descompensación que obligó a suspender uno de sus conciertos en España.

El intérprete de 83 años tenía programada una presentación para este sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña. El espectáculo formaba parte de su gira Raphaelísimo.

Sin embargo, el artista comenzó a sentirse mal cuando faltaban cerca de 30 minutos para el inicio del show. La situación obligó al equipo médico a intervenir y trasladarlo hasta un centro asistencial.

La noticia causó inquietud entre los asistentes, quienes ya esperaban el comienzo del espectáculo. Finalmente, la organización comunicó la cancelación a través de los altavoces del recinto.

¿Qué le pasó a Raphael antes de su concierto?

Según los antecedentes entregados por medios españoles, Raphael presentó una subida de tensión y episodios de taquicardia.

Personal sanitario lo atendió inicialmente en el recinto. Posteriormente, decidieron trasladarlo al Hospital Quirón de A Coruña.

El cantante pasó la noche bajo observación médica. Durante ese periodo, los especialistas realizaron distintos controles para evaluar su estado de salud.

Raphael entregó noticias sobre su estado de salud

Durante la mañana de este domingo 22 de noviembre, el artista recibió el alta médica.

Además, utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y contar cómo se encuentra.

«Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor», comunicó.

También lamentó no haber podido realizar el espectáculo en A Coruña y ofreció disculpas a quienes esperaban verlo sobre el escenario.

«Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis», agregó.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió durante las últimas horas.

El antecedente médico que preocupa a sus fanáticos

La nueva emergencia también recordó el complejo episodio de salud que Raphael enfrentó a fines de 2024.

En diciembre de ese año, el cantante recibió un diagnóstico de linfoma cerebral primario. Los médicos detectaron dos nódulos en el hemisferio izquierdo de su cerebro.

El artista inició un tratamiento y pausó temporalmente su carrera musical. Sin embargo, retomó los escenarios en junio de 2025, con autorización médica.

Desde entonces, continuó con sus presentaciones y su gira Raphaelísimo.

¿Qué pasará con sus próximos conciertos?

Por ahora, Raphael deberá priorizar su recuperación y seguir las indicaciones médicas.

Su presentación en A Coruña quedó cancelada. La productora confirmó que devolverá el dinero de las entradas a través de la plataforma de venta.

Entre las próximas fechas de su gira aparecen conciertos en Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid. Sin embargo, todavía habrá que esperar para conocer si el cantante podrá cumplir con toda su agenda.

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