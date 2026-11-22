Un nuevo enfrentamiento remece al mundo de la farándula. Claudia Schmidt respondió públicamente a Leonardo Farkas tras sus recientes declaraciones sobre la enfermedad que enfrentó su esposo, John Bogdan.

La polémica surgió durante la emisión de este viernes de Primer Plano. En el programa, el empresario cuestionó el relato de la uruguaya sobre el cáncer de su marido.

Farkas aseguró que Bogdan nunca recibió quimioterapia ni radioterapia. También afirmó que los médicos le extirparon todo.

«Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada», sostuvo el empresario.

La tajante respuesta de Claudia Schmidt

Los dichos de Leonardo Farkas no dejaron indiferente a la comunicadora. Por eso, Schmidt utilizó su cuenta de Instagram para responderle directamente.

En su publicación, defendió a su esposo y cuestionó que el empresario pusiera en duda su diagnóstico.

«El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias», escribió.

Pero la uruguaya no se quedó ahí. También cuestionó que otras personas pretendan determinar cuánto sufrió un paciente oncológico.

«Nadie tiene derecho a decidir cuánto sufrió un paciente oncológico. El cáncer pone a prueba la vida. Minimizarlo deja al descubierto la miseria humana», agregó.

La polémica entre Claudia Schmidt y Leonardo Farkas

Este nuevo cruce se suma a un conflicto que ambos mantienen desde hace varios meses.

La controversia también incluye una disputa económica. Farkas sostiene que Schmidt le debe $107 millones, mientras que la comunicadora ha cuestionado esa versión.

Además, el empresario aseguró que tiene más de 30 horas de grabaciones en las que, según su relato, ella le habría pedido dinero.

Frente a esos dichos, Schmidt también respondió anteriormente y lo desafió a presentar los registros ante la justicia.

«Si tiene tantos audios grabados, que los presente a la justicia», expresó en el programa Modo Cahuín.

De esta manera, el enfrentamiento suma un nuevo capítulo. Esta vez, la discusión escaló luego de que Farkas cuestionara públicamente la enfermedad del esposo de la comunicadora.

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