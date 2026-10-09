Marcelo Lagos lanza potente advertencia tras aluvión en Las Condes y apunta a un preocupante detalle: «Es la punta del iceberg…»

El geógrafo Marcelo Lagos abordó el aluvión que afectó a Las Condes durante la mañana de este viernes en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana. Durante su intervención, explicó que el fenómeno no le causó sorpresa y planteó una reflexión sobre la relación de las personas con la naturaleza.

«Hoy día la sorpresa es la nueva normalidad y por lo tanto ser sorprendido no tiene nada de raro en un contexto de esta desconexión que existe con los procesos de la naturaleza», señaló.

Marcelo Lagos llama a mirar más allá de la emergencia

Aunque reconoció que la prioridad debe ser atender la situación actual, el especialista sostuvo que lo ocurrido también evidencia un problema que se ha desarrollado con el tiempo.

En esa línea, advirtió que la exposición a estos fenómenos no responde únicamente a un hecho puntual. Según explicó, distintos factores contribuyen a la acumulación de riesgos en determinados territorios.

«Obviamente hoy día, en este minuto el foco está puesto en la gestión y el manejo de la emergencia, pero partamos de la base que lo que estamos viendo hoy día es la punta del iceberg de un acumulado de hechos que en el espacio y tiempo van construyendo exposición, van construyendo riesgo», expresó.

La pregunta de Marcelo Lagos por las construcciones en quebradas

El geógrafo también puso el foco en las edificaciones instaladas en sectores que podrían verse afectados por aluviones y otros fenómenos naturales.

Para ilustrar su preocupación, cuestionó directamente la ubicación de viviendas y recintos de importancia, como hospitales y universidades, en el fondo de quebradas.

«Las imágenes son claras: ¿Qué hacen viviendas al fondo de quebradas? ¿Qué hacen hospitales al fondo de quebradas? ¿Qué hacen universidades al fondo de quebradas? Eso revela una forma de pensar», concluyó Lagos.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google