Princesa Alba volvió a abordar una polémica que marcó los primeros años de su carrera musical. La cantante recordó los comentarios que realizó Dylantero sobre su apariencia física, luego de que se hiciera conocida con el videoclip de «Mi Only One».

En ese entonces, la artista recibió numerosas críticas en redes sociales. Sin embargo, no solo cuestionaron su propuesta musical, sino que también apuntaron directamente contra su cuerpo.

Durante una conversación en el programa Pelando la Papa, de Once Stream, la intérprete recordó los episodios y manifestó su molestia por los comentarios del youtuber.

“Se burló mucho de mi cuerpo, de mis pechugas. De mi música, eso me da lo mismo porque cada uno tiene sus gustos, es subjetivo”, expresó.

La cantante también cuestionó el impacto que pueden tener este tipo de mensajes, especialmente entre las niñas que utilizan redes sociales.

“Pero, hablar del cuerpo de una mujer, qué tan caídas tiene las pechugas, o si era gorda o flaca. Es empezar a envenenar o perpetuar un relato en las niñas chicas”, sostuvo.

Princesa Alba cuestionó la actitud de Dylantero

En la misma conversación, Princesa Alba profundizó en cómo enfrentó aquella exposición pública. Para ello, recordó que durante su infancia tuvo problemas relacionados con su imagen corporal.

“Hay muchos niños que no deberían tener redes sociales. Cuando era chica tenía TCA, las críticas no removieron algo interno, pero sí sentía que tenía la misión de sentirme segura con mi cuerpo y ser un referente para las niñas”, relató.

Pero hubo otro aspecto que también le generó indignación. La artista recordó que, tiempo después de los cuestionamientos, Dylantero apareció participando en campañas contra el bullying.

“Lo que me dio rabia es que después Dylantero salía en campañas de ‘no al bullying’ y era como… la hipocresía. Cómo las marcas no pueden averiguar un poquito, de hecho creo que era el gobierno”, comentó.

Finalmente, la cantante reveló que tuvo un encuentro con el creador de contenido durante una edición de la Teletón. Según contó, él nunca se acercó para ofrecerle disculpas por sus antiguos comentarios.

“Nunca se acercó a pedirme disculpas. De hecho, para la Teletón me lo topé, él estaba detrás mío mientras cantaba el himno. Una vez llegó con su saco de papas a saludarme y le dije: ‘la desfachatez que tienes para saludarme, ni siquiera me vas a pedir una disculpa ni nada’. Él haciéndose full el leso”, concluyó.

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