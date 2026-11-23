Un difícil momento familiar enfrenta Sammis Reyes. El deportista e influencer comunicó el fallecimiento de una persona muy importante en su vida: su abuela.

La noticia la dio a conocer durante la noche de este domingo, a través de su cuenta de Instagram. Allí publicó una serie de fotografías que muestran distintos recuerdos junto a su familiar.

Junto a los registros, el exjugador de la NFL escribió un emotivo mensaje para despedirla y recordar el importante lugar que ocupó en su vida.

«Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta», expresó Sammis Reyes.

Pero sus palabras no quedaron ahí. El deportista también manifestó su intención de mantener vivo el recuerdo de su abuela y seguir el camino que ella le enseñó.

«Te amo mi viejita hermosa. Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra», agregó en la publicación.

Las muestras de cariño que recibió Sammis Reyes tras la pérdida

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores y distintas figuras del espectáculo nacional.

Hasta el momento, el registro supera los 100 mil «me gusta» y acumula más de mil comentarios. Entre los mensajes destacó el de Cristián Sánchez, quien le dedicó unas palabras de apoyo: «Un abrazo fuerte Sammis».

Emilia Dides, pareja del deportista, también reaccionó a la publicación con un breve pero significativo mensaje: «Un angelito».

Por su parte, sus seguidores aprovecharon la instancia para enviarle fuerza y acompañarlo en este difícil momento.

«Mucha fuerza Sammis, mi más sentido pésame»; «Te estuvo y estará apoyando en todo tu desafío! Grande Sammis»; «Mis condolencias para ustedes como familia», fueron algunos de los comentarios que recibió.

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