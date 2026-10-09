Zúmbale Primo y The La Planta unen fuerzas en “El Perdón”: la cumbia romántica que cruza Chile y Uruguay

Zúmbale Primo y The La Planta unen sus estilos en “El Perdón”, una colaboración que conecta la escena musical chilena y uruguaya a través de una cumbia romántica y bailable.

La canción se estrenó este 8 de octubre y aborda una historia de desamor, arrepentimiento y segundas oportunidades. Su protagonista es una mujer que decide terminar su relación por otro hombre, pero intenta regresar con su expareja cuando la nueva historia no funciona.

Sin embargo, esta vez las cosas son distintas: él ya no está dispuesto a darle otra oportunidad.

La letra resume ese rechazo con una frase directa: “Hoy pides perdón, pero yo no puedo perdonar. Mejor pídele perdón a Dios, con él te puede funcionar”.

De los likes a una colaboración musical

El encuentro entre ambos proyectos tuvo un comienzo inesperado. La conexión nació a través de interacciones en Instagram y, con el tiempo, se convirtió en una colaboración concreta.

El vínculo llevó a The La Planta a viajar desde Uruguay hasta Santiago para grabar el videoclip de “El Perdón”.

La pieza audiovisual estuvo a cargo de Fábula y se registró en la azotea de un antiguo edificio de Providencia. El lugar se convirtió en el escenario del primer encuentro musical entre los artistas.

Con este lanzamiento, Zúmbale Primo también explora nuevos matices dentro de su propuesta. La agrupación se acerca a la cumbia junto a The La Planta, sin dejar de lado el romanticismo y las historias de amor y desamor que caracterizan sus canciones.

Una nueva etapa para ambos proyectos

La colaboración llega en un momento de intensa actividad para los dos artistas. Zúmbale Primo prepara un nuevo álbum compuesto exclusivamente por canciones inéditas, mientras que The La Planta trabaja en su próximo lanzamiento.

Ambos proyectos superan en conjunto los 1,2 millones de seguidores en Instagram, consolidando una conexión que ahora también se expresa a través de la música.

Por su parte, Zúmbale Primo acumula más de un millón de reproducciones en YouTube con el videoclip de “Borracho”, primer sencillo de su próximo disco.

La agrupación también mantiene presentaciones en vivo cada semana y recientemente alcanzó un peak de sintonía en La Gran Fonda de Chile, transmitida por Canal 13.

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