La Navidad ya comienza a sentirse y Correos de Chile puso en marcha una de sus campañas más esperadas del año: «Apadrina un Sueño 2026».

La iniciativa cumple cerca de 34 años y busca llevar alegría a niños y niñas de familias con dificultades económicas.

La propuesta es sencilla. Los menores escriben sus cartas al Viejito Pascuero y otras personas pueden convertirse en sus padrinos o madrinas.

Así, quienes quieran colaborar pueden conocer sus deseos y comprometerse a cumplirlos con un regalo para esta Navidad.

¿Cómo participar en «Apadrina un Sueño 2026»?

Correos de Chile habilitó dos alternativas para sumarse a la campaña.

La primera consiste en ingresar al sitio web navidad.correos.cl. Allí puedes revisar las cartas disponibles y escoger una para apadrinar.

La plataforma también permite filtrar las solicitudes según distintos criterios, como región, género, edad y tipo de regalo.

La segunda alternativa consiste en acudir presencialmente a alguno de los 24 puntos habilitados por Correos de Chile. Allí podrás leer las cartas y elegir el deseo que quieras cumplir.

¿Qué debo hacer después de elegir una carta?

El proceso contempla tres pasos:

Elige una carta: revisa los deseos disponibles y selecciona uno que puedas cumplir. Confirma tu apadrinamiento: completa tus datos para recibir la información de la solicitud. Entrega el regalo: prepara el obsequio y sigue las instrucciones que entrega Correos de Chile.

Una vez que tengas el regalo, puedes llevarlo a una sucursal habilitada para gestionar su envío gratuito. También existe la posibilidad de coordinar una entrega directa con la persona adulta responsable que aparece en la carta.

¿Hasta cuándo se puede participar?

¡Ojo con la fecha! La campaña «Apadrina un Sueño 2026» estará disponible hasta el 18 de diciembre.

Por eso, quienes quieran convertirse en ayudantes del Viejito Pascuero todavía tienen tiempo para elegir una carta y preparar el regalo.

La invitación busca que más personas, familias y organizaciones se sumen a esta iniciativa. El objetivo es que ningún niño o niña pierda la ilusión de recibir un regalo durante estas fiestas.

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