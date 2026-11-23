Angélica Sepúlveda decidió enfrentar los comentarios que ha recibido por su apariencia física. La exchica reality utilizó sus redes sociales para explicar por qué ha bajado de peso durante los últimos meses.

A través de una publicación en Instagram, la ganadora de Granjeras respondió directamente a las consultas de sus seguidores. En ese contexto, dejó en claro que su cambio físico responde a una decisión personal.

“Estoy flaca porque me gusta”, aseguró. Además, contó que lleva tres meses realizando modificaciones en su alimentación y actividad física.

Según detalló, comenzó a seguir una dieta agroecológica y sumó sesiones de cardio a sus entrenamientos en el gimnasio. De esta manera, descartó que su transformación tenga relación con algún procedimiento estético.

Sin embargo, Sepúlveda también quiso aclarar otro punto. Esto, luego de que algunos usuarios vincularan su apariencia con el difícil momento sentimental que atravesó recientemente.

“No es producto de cirugías ni porque esté con depre, porque el turco ‘me dejó con el vestido planchado’, como muchas me están escribiendo”, expresó.

La exchica reality también aprovechó la instancia para cuestionar la actitud de quienes comentan sobre su cuerpo y después la critican por sus opiniones.

“Ah, pero después critican que yo hago bullying y bla bla bla”, lanzó.

El quiebre sentimental de Angélica Sepúlveda

Las declaraciones de Angélica Sepúlveda llegan semanas después del término de su relación con Gürsel Saglam. El ciudadano turco era su pareja y ambos incluso contemplaban llegar al altar.

La separación ocurrió de manera abrupta. Según contó anteriormente, su expareja hizo sus maletas y emprendió rumbo a Turquía apenas dos horas después de comunicarle que quería terminar la relación.

La exchica reality reconoció que la situación la afectó emocionalmente. Sin embargo, también encontró contención en sus seres queridos.

En medio de este proceso, decidió trasladarse al campo junto a sus padres. Allí buscó compañía y tranquilidad tras el quiebre amoroso.

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