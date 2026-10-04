«Para que la gente sepa por qué el dolor…»: Leo Rey aclaró cuánto recibe por las canciones de La Noche

Una nueva arista del histórico conflicto entre Leo Rey y Alexítico salió a la luz luego de que el cantante revelara cuánto dinero recibe actualmente por las canciones que creó durante su etapa en La Noche.

El intérprete conversó con Primer Plano, donde repasó su comentada presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins durante las pasadas Fiestas Patrias.

Fue precisamente ese show el que volvió a poner sobre la mesa sus diferencias con Alexis Morales, conocido como Alexítico, a quien Leo Rey ha responsabilizado en distintas ocasiones por su salida de la agrupación.

Leo Rey aclaró cuánto recibe por las canciones de La Noche

Durante la entrevista, el cantante contó sobre el viral: “Los chiquillos me dijeron ‘no hagas nada, no hables nada’ (…) Mi compadre me dijo ‘peguémosle con música’”, recordó Leo Rey.

“Cuando entra esta intro de Que nadie se entere y siento la efervescencia de la gente, como no la sentía hace mucho tiempo, de un público muy masivo que me imaginé Viña. Entonces, iba ahí y, no sé, fue algo que vino dentro de mí y la lancé nomás”, relató.

A partir de ese momento, la disputa con Alexítico volvió a ocupar el centro de la atención. Consultado por una eventual solución, Leo Rey fue tajante: “no lo vamos a solucionar nunca”.

“Nosotros pretendíamos reclamar la sociedad de La Noche, las canciones, la autoría, recuperarlas, pero eso nunca va a pasar”, explicó.

Leo Rey también aprovechó la conversación para revelar que actualmente recibe un porcentaje menor al que considera que debería obtener por las reproducciones de las canciones.

Sobre Alexítico, lanzó: “Le debe estar yendo muy bien, porque con las reproducciones de la canción a nosotros nos da el 10%, cuando debería haber sido 25% para mí, 25% para Daniel y 50% para él, que es el dueño. Lo digo para que la gente sepa por qué el dolor, la decepción”, concluyó.

En medio de esta disputa, Leo Rey también entregó su particular interpretación sobre lo ocurrido con su excompañero: “Esto que pasó fue justicia divina no más”.

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