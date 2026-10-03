«Esto que pasó es justicia divina»: Leo Rey se sinceró sobre el conflicto con Alexítico y defendió su frase viral

Leo Rey volvió a abordar el conflicto que mantiene desde hace años con Alexis Morales, conocido como Alexítico, luego del polémico momento que protagonizó durante su presentación en La Gran Fonda de Chile, en el Parque O’Higgins.

El cantante de cumbia generó una fuerte repercusión tras lanzar un mensaje contra su excompañero de La Noche, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ahora, el artista conversó con Primer Plano y reafirmó su postura, dejando claro que no tiene intención de retractarse por sus dichos.

Leo Rey se sinceró sobre el conflicto con Alexítico y defendió su frase viral

Durante la entrevista, Leo Rey explicó que la disputa con Alexítico también estaría relacionada con la sociedad de La Noche, además de la propiedad y autoría de las canciones de la agrupación.

Al ser consultado por la posibilidad de solucionar sus diferencias, el cantante fue tajante y afirmó: “Es un problema que no vamos a solucionar nunca”.

“Nosotros pretendíamos reclamar la sociedad de La Noche, las canciones, la autoría, recuperarlas, pero eso nunca va a pasar”, señaló.

Leo Rey también comentó: “Esto que pasó es justicia divina”.

El intérprete aprovechó además la conversación para referirse a los años que compartieron. En esa línea, Leo Rey lanzó: “Él obró mal, traicionó, no fue leal con sus amigos, y esto que le pasó fue el karma no más”.

De esta manera, el cantante volvió a defender sus dichos, luego de la presentación que realizó en la fonda capitalina, y dejó en evidencia que las diferencias con Alexítico continúan sin resolverse.

Esto además se suma a la viralización del momento en redes sociales, y a la campaña de los fanáticos para llevar al cantante al Festival de Viña.

Leer también: “Llegó uno de los días más tristes de mi vida”: Mauricio Pinilla sorprendió con anuncio y revela próximos desafíos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google