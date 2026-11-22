Una triste noticia enluta al deporte nacional. Este domingo 22 de noviembre se confirmó la muerte de Ricardo Acuña Raimann, histórico extenista chileno que falleció a los 68 años tras enfrentar durante años la enfermedad de Alzheimer.

La Federación de Tenis de Chile comunicó su fallecimiento mediante un mensaje publicado en sus plataformas oficiales.

«La Federación de Tenis de Chile lamenta el sensible fallecimiento de Ricardo Acuña, destacado integrante de nuestro equipo de Copa Davis y cuartofinalista de Wimbledon», expresó la institución.

Además, envió sus condolencias a los familiares y cercanos del deportista.

¿Quién fue Ricardo Acuña?

Ricardo Acuña fue uno de los grandes representantes del tenis chileno durante la década de los 80.

El deportista alcanzó el puesto 47 del ranking mundial ATP en 1986. También destacó en la modalidad de dobles, donde llegó al lugar 45 del mundo y consiguió tres títulos profesionales.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 1985, cuando protagonizó una histórica participación en Wimbledon.

En aquella edición del prestigioso torneo británico, el chileno avanzó hasta los cuartos de final. Su recorrido terminó frente al estadounidense Jimmy Connors, una de las grandes figuras de la historia del tenis.

Gracias a su particular estilo de juego y sus espectaculares saltos para golpear la pelota, recibió el apodo de «Chileno Volador».

Su paso por la Copa Davis

Acuña también dejó una importante huella en el equipo chileno de Copa Davis.

Entre 1979 y 1989 defendió al país en esta competencia. Durante ese periodo disputó 41 partidos y consiguió 23 victorias.

Además, integró el equipo nacional que alcanzó los cuartos de final en 1982.

Tras retirarse del tenis profesional, continuó ligado a este deporte y desarrolló labores de formación en Estados Unidos.

La enfermedad que marcó sus últimos años

En marzo de 2016 se conoció públicamente que Ricardo Acuña enfrentaba un diagnóstico de Alzheimer.

La enfermedad neurodegenerativa afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas.

Durante los últimos años, el extenista mantuvo un perfil más alejado de la exposición pública.

Su fallecimiento genera numerosas muestras de pesar en el mundo deportivo. Así, el tenis chileno despide a uno de sus representantes más destacados de la década de los 80.

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