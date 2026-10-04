«Probablemente tuve alguna reacción alérgica»: Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras compartir inesperado problema de salud

Naya Fácil generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir imágenes de sus ojos, tras una reacción inesperada luego de un problema de salud.

La influencer había comenzado recientemente el proceso para utilizar lentes de contacto. Para ello, se realizó los exámenes necesarios y conoció el aumento que requería. Posteriormente, recibió distintos productos de prueba para comenzar a adaptarse a su uso.

Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba y durante ese mismo día comenzó a presentar molestias.

Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras compartir inesperado problema de salud

La creadora de contenido explicó que los lentes que recibió correspondían a distintas alternativas para probar cuál se adaptaba mejor a sus ojos.

En ese contexto, Naya Fácil señaló en sus historias de Instagram: “Me pasaron unos de prueba, el tema es que cada lente tiene una tela diferente“.

Pese a las primeras molestias, la influencer continuó con su jornada. Ese día salió a jugar bowling y también recorrió un centro comercial, actividades durante las cuales comenzó a sentir ardor en los ojos.

Con el paso de las horas, la irritación aumentó y sus ojos comenzaron a ponerse cada vez más rojos. La situación quedó registrada en sus historias de Instagram, donde mostró a sus seguidores cómo había evolucionado la molestia.

Al día siguiente, Naya Fácil entregó nuevos detalles y planteó una posible causa para la reacción. Según explicó: “probablemente tuve alguna reacción alérgica porque todavía tengo los ojos rojos”.

Tras experimentar esta reacción, Naya Fácil aseguró: “La mayoría de los que usan lentes de contacto les pasa esto. Tendré que usar otra marca para que no me pase”.

“Los mismos lentes para ver, hay una infinidad de marcas distintas, los lentes de contacto son lo mismo, la marca que usé ayer la tengo que descartar. Todos los ojos son distintos, tengo que ver una que no me irrite el ojo”.

De esta manera, la influencer descartó seguir utilizando la marca que probó inicialmente y continuará buscando una opción que pueda utilizar sin experimentar nuevamente las molestias que presentó.

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