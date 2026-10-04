¿Volvió con Luis Jiménez?: Rumores de reconciliación llegaron hasta Gala Caldirola y esto fue lo que respondió

Un nuevo rumor relacionado con Gala Caldirola y Luis Jiménez comenzó a circular durante las últimas horas. Sin embargo, la modelo española decidió intervenir personalmente para referirse a la información y cuestionar la forma en que se difundió.

Todo comenzó con una publicación de TCF Megazine, medio que aseguró que la expareja habría sido vista junta en una discoteca y que estaría preparando un viaje al Caribe.

La cuenta incluso etiquetó posteriormente a Gala Caldirola y le pidió que desmintiera los antecedentes entregados. Frente a esto, la exchica reality respondió directamente en los comentarios de la publicación.

La respuesta de Gala

Gala comenzó su intervención así: “Si lo que quieren es que lo desmienta…”.

“Es porque no tuvieron nunca en cuenta que detrás de algo que parece gracioso o entretenido, hay una persona que de verdad ha sentido mucho dolor”, expresó.

La modelo también llamó a abordar este tipo de situaciones desde una perspectiva más empática y aseguró: “No sé, a veces es bueno actuar con empatía y no con picardía. Buenas noches, ojalá estuviera planeando un viaje a El Caribe y no en este proceso de sanar y soltar”, añadió.

Finalmente, Gala Caldirola cerró su mensaje: “Sin duda, sería mucho más divertido”, concluyó.

De esta manera, la modelo española descartó completamente los rumores que han circulado en las últimas horas. Así como también, hace un tiempo su mánager habría descartado su supuesta participación en un futuro reality que involucrara a su expareja.

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