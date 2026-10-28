Pangal Andrade alertó por posible escenario en la cordillera y lanzó urgente llamado a las autoridades: «No esperen al último momento…»

Las condiciones climáticas en la cordillera mantienen preocupado a Pangal Andrade. El deportista utilizó sus redes sociales para advertir sobre los posibles efectos de las lluvias en la Región Metropolitana y exigir medidas preventivas a las autoridades.

Desde el Cajón del Maipo, donde vive, el exchico reality puso el foco en la gran cantidad de nieve acumulada en la cordillera. Según explicó, el aumento de la isoterma podría generar un escenario complejo si las precipitaciones alcanzan las zonas de mayor altura.

«Lo que puede pasar con esta lluvia, que cada vez la isoterma va a ir subiendo más, y puede haber, no es por asustar a la gente, pero puede haber como una tormenta, un desastre perfecto, porque si llueve sobre los 3.800 metros, se va a venir toda esa nieve y van a venir los aluviones tremendos», advirtió a través de Instagram.

El llamado de Pangal Andrade a las autoridades

Ante este panorama, el deportista insistió en la necesidad de tomar medidas con anticipación. En particular, pidió limpiar las quebradas y los cauces para reducir los riesgos frente a posibles emergencias.

«Mi llamado es el mismo que hice ayer: a prepararse, a que las autoridades no esperen al último momento para limpiar los zanjones. Desde ahora se deberían empezar a limpiar todas las quebradas en Santiago, en todas partes», manifestó.

Sin embargo, Pangal Andrade también dirigió su mensaje a la ciudadanía. El deportista recalcó que las familias deben organizarse y establecer protocolos para saber cómo actuar si enfrentan una situación de riesgo.

En ese sentido, aclaró que su intención no es generar temor, sino promover la prevención y la preparación ante posibles contingencias.

«No tenemos que asustarnos y quedarnos en las casas, tenemos que saber qué hacer. Tenemos que tener plan de seguridad. Cada familia tiene que saber qué hacer», sostuvo.

La preocupación por los cambios climáticos

Andrade también vinculó su advertencia con las condiciones que ha observado durante los últimos años. Según planteó, el aumento de las temperaturas a medida que se acerca el verano podría elevar progresivamente la isoterma, lo que aumenta su preocupación por la nieve acumulada en la cordillera.

«Las familias, a prepararse. A tener plan A, B y C, las autoridades a limpiar desde ya todas las quebradas y a prepararse, porque hay mucha nieve en las cordilleras y cada vez que va pasando nos vamos acercando al verano, está haciendo más calor y la isoterma va a ir subiendo cada vez más», concluyó el deportista.

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