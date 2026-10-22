¿Seguirán las lluvias este fin de semana en Santiago? Revisa el pronóstico actualizado de Jaime Leyton para los próximos días El experto en tiempo de Mega entregó un nuevo pronóstico. Revisa todos los detalles del clima para los próximos días. 22 Oct, 2026. 15:55 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¡Insólito! Se involucró con la hija de su amigo mientras él estaba hospitalizado y ahora teme lo peor: este fue el consejo del Rumpy El minuto clave del frente de mal tiempo: La hora en que Santiago vivirá su momento más crítico, según Jaime Leyton Encontró al hombre ideal, pero un problema terminó poniendo su relación contra las cuerdas: «Se me pelaron los cables…» Lluvia en la Región Metropolitana: este será el horario del peak de precipitaciones, según Mega “¿Qué estoy viviendo?”: Michelle Carvalho impacta al revelar problema de salud que la dejó en shock ¡Es oficial! La radical decisión que tomó Julio César Rodríguez Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado