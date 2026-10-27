Tras su salida de «Dale Play»: María José Quintanilla rompe el silencio y se sincera tras inesperada decisión

La decisión de María José Quintanilla de dejar la conducción de «Dale Play» sigue dando que hablar. Tras anunciar su salida el pasado viernes, la cantante entregó nuevas declaraciones sobre esta etapa de su carrera.

En conversación con «Alfombra Roja», Coté Quintanilla recordó con cariño su paso por el espacio de Mega. La artista destacó lo que significó esta experiencia y agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso.

«Ha sido un transitar tan bonito que solo tengo palabras de agradecimientos, yo soy muy de revisar el camino y entender que uno no hace este trayecto sola, es imposible», expresó.

Pese a valorar positivamente su experiencia en el programa, la cantante reconoció que tomar la decisión no fue sencillo. Sin embargo, aseguró que enfrenta este cambio con tranquilidad.

«Entonces estoy feliz nomás, estoy con el corazón llenito y con la mente tranquila», comentó. De todas formas, admitió que abandonar la conducción de «Dale Play» «fue difícil».

¿Quién reemplazará a Coté Quintanilla en «Dale Play»?

María José Quintanilla comunicó su salida en plena emisión del programa del viernes pasado. Durante el espacio, explicó que necesitaba dedicar su atención a otros asuntos y que quería dejar la conducción en buenas manos.

«Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos», señaló en aquella oportunidad.

Además, la cantante aprovechó la instancia para revelar quién ocuparía su lugar. Se trata de Joaquín Méndez, quien asumirá la conducción del espacio tras la salida de la artista.

«Este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor, Joaquín Méndez», anunció Coté, confirmando así al nuevo rostro que quedará al frente del programa de Mega.

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