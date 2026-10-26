Allison Göhler habló con Jaime Leyton por la polémica de pronósticos para Año Nuevo y recibió una respuesta que no esperaba: «Lo primero que hice…»

La controversia entre los meteorólogos de la televisión chilena tuvo un nuevo episodio este lunes. Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, contó que conversó con Jaime Leyton, de Mega, luego de los comentarios cruzados por un pronóstico de lluvias para Navidad y Año Nuevo.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Leyton advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones en Santiago durante las celebraciones de fin de año. Según planteó, las lluvias podrían superar hasta en un 350% los valores normales.

Sus declaraciones generaron dudas en Göhler, quien cuestionó la posibilidad de anticipar las condiciones meteorológicas con tanta anticipación. “Hay que ser serios. Estamos hablando de un pronóstico a dos meses y eso es imposible saberlo”, afirmó en el matinal Contigo en la mañana.

El intercambio de opiniones escaló en pantalla y dio paso a lo que algunos calificaron como una “Guerra de meteorólogos”. La situación sumó otro ingrediente cuando el equipo creativo de Chilevisión mostró una imagen que se burlaba de los profesionales de otros canales.

Allison Göhler reveló cómo fue su encuentro con Jaime Leyton

Este lunes, la meteoróloga entregó nuevos antecedentes sobre la relación con su colega. Durante una reunión de profesionales del área para coordinar actividades vinculadas con la Teletón, ambos tuvieron la oportunidad de conversar.

“Hablé con Jaime Leyton”, comentó Göhler, antes de explicar cómo decidió abordar el tema.

“Lo primero que hice cuando entra a la reunión, fue decirle ‘Jaime querido, espero que no estés molesto con todas las cosas que han salido en la prensa’”, relató.

La respuesta del meteorólogo de Mega la sorprendió. Según contó, Leyton no parecía estar al tanto de la repercusión que había alcanzado la controversia.

“¿Qué cosas?”, le preguntó el especialista.

La reacción dio pie a que Göhler aclarara sus intenciones y descartara cualquier ánimo de enfrentamiento con sus colegas.

“Me encanta, él no estaba enterado de nada. Le dije que no hay intención de buscar conflicto donde no existen”, agregó la meteoróloga.

Finalmente, la profesional compartió las palabras con las que Leyton dejó atrás cualquier posible tensión entre ambos.

“Alli, tranquila, tú sabes lo mucho que te quiero. Listo”, recordó Göhler sobre la respuesta de su compañero de profesión.

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